Di Maio inviato nel Golfo Persico? “Il suo nome al vaglio della Ue”

Leggi su velvetmag

(Di domenica 13 novembre 2022) L’ex ministro degli Esteri, Luigi di, non rieletto in Parlamento alle ultime elezioni politiche del 25 settembre scorso, potrebbe presto tornare protagonista. Per lui si profila un ruolo di ‘ambasciatore‘ internazionale, per conto dell’Unione europea, in qualità diper il. Il tema però sarebbe specifico. Didovrebbe cioè intessere relazioni diplomatiche, e portare a casa contratti, sulle forniture di gas e idrocarburi di cui l’Europa, alle prese con le conseguenzeguerra in Ucraina, ha disperato bisogno. L’indiscrezione che circola nei palazzipolitica, se confermata, rimetterà in gioco l’ex ministro degli Esteri di Mario Draghi e Giuseppe Conte. Foto Ansa/Ettore FerrariE ciò a meno di due mesi dal fallimento elettorale di ...