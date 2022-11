Dentro Celik e Doig | out Dybala | le ufficiali delle 15 | 00

Leggi su seriea24

(Di domenica 13 novembre 2022)- Dopo la grande gara12:30 che ha messo contro l’Atalanta e l’Inter, oggi alle ore 15:00 andranno in scena ben 3 gare che saranno utili per le zone alte della classifica e per la zona salvezza. Ben 3 sfide nell’ultimo pomeriggio della Serie A, le 3 gare sono: Roma-Torino all’Olimpico dove sia Mourinho che Juric vogliono chiudere in bellezza. Verona-Spezia gara per la zona salvezza, con il Verona che spera di trovare i primi 3 punti dell’era Bocchetti. Infine, Monza-Salernitana, gara pesante per le zone medie della classifica e per inchiodare via le zone calde. Roma-Torino: Partiamo dalla gara dell’Olimpico, dove i Giallorossi schierano dinanzi a Rui Patricio, la difesa composta da: Mancini, Smalling e Ibanez. Sulle due fasciee Zalewski, out Karsdrop dopo la lite con ...