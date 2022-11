De Ketelaere | «Milano è una grande città | sono qui come turista | non ho ancora visto molto»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 13 novembre 2022) Il fantasista belga del Milan Charles Deha rilasciato un’intervista alla tv della Nazionale belga, cui si aggregherà nei prossimi giorni per la spedizione in Qatar. Deè probabilmente la piùdelusione di questo inizio di stagione in casa Milan: è un eufemismo dire che il talentuoso belga, pagato 35 milioni, non ha inciso. Di seguito le sue parole, cosìriportate da Milan News. Sui rossoneri: «È unpasso per me,felice di aver scelto il Milan. Devo faredegli step macontento di essere arrivato qui. Quandoarrivato Alexis mi ha aiutato, Divock era anche lui nuovo mentre Aster è arrivato un po dopo. È interessante avere compagni belga in squadra ed ...