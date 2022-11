Danni critici alle infrastrutture di Kherson Ma Zelensky punta al colpo grosso | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di domenica 13 novembre 2022) Prima di lasciareper la ritirata le forze armate russe “hanno distrutto tutte lecritiche, ovvero comunicazioni, acqua, riscaldamento ed elettricità”. A denunciarlo nel suo discorso serale è stato il presidente ucraino, Volodymyr. "Ma ripristineremo tutto, credetemi - ha aggiunto il numero uno di Kiev - anche se ci vorrà del tempo". Il presidente ha anche spiegato che i militari delle forze di difesa hanno già ripreso il controllo di 60 insediamenti nella regione negli ultimi giorni di guerra. Manon è disposto a fermarsi e promette una ripresa totale dell'Ucraina: "Dopo, libereremo anche Crimea e Donbass. Non dimentichiamo nessuno, non lasceremo indietro nessuno” . Aintanto per motivi di sicurezza è stato proclamato un ...