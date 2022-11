Daniele | sfuriata contro Oriana al GF Vip | cosa è accaduto

Leggi su 361magazine

(Di domenica 13 novembre 2022) Momento di confronto e nervi tesi traDal Moro eMarzoli nella casa del GF Vip:è successo Sale la tensione anche traDal Moro eMarzoli nella casa del GF Vip. I recenti atteggiamenti adottati dalla modella venezuelana nei confronti dihanno scatenato l’ira del bel modello veronese, che non ha affatto gradito il comportamento della nuova entrata nella Casa. E Dal Moro ha ammesso di non fidarsi didopo gli avvicinamenti dei giorni scorsi che sembravano lasciar presagire a qualdi bello tra i due: “Hai avuto dei comportamenti che agli occhi miei non sono coerenti e non li reputo sinceri… quindi, siccome non mi fido sto lontano”. Curioso siparietto avvenuto mentre i due erano a tavola, con ...