Daniele Dal Moro shock | “Non voglio che mi stiate vicino” | ecco come gira in casa FOTO

Leggi su direttanews

(Di domenica 13 novembre 2022)Dalsi è fatto prendere dalla paura e inc’è un clima tesissimo. In queste ore altri vipponi manifestano sintomi. Il vippone non vuole avere niente a che fare con i suoi coinquilini. Il clima ormai è tesissimo ine la situazione sta degenerando. Cosa sta accadendo?Dalin cucina Direttanews 13 11 22 (Twitter)Se Signorini pensava di aver affrontato una situazione al limite con il caso Bellavia, forse non aveva messo in conto il covid. Purtroppo anche Antonino e Giaele sono sotto esame perché manifestano sintomi e gli esperti sostengono che nel giro di breve saranno tutti contagiati.sappiamo infatti il tampone va ripetuto perché il periodo di incubazione può variare da persona a persona.è uno di quei ...