Daniele Dal Moro “aggressivo” con Oriana al GF Vip | Nikita e George intervengono – VIDEO

(Di domenica 13 novembre 2022)Dalha perso la pazienza nei confronti diMarzoli. “Hai avuto dei comportamenti che agli occhi miei non sono coerenti e non li reputo sinceri… quindi, siccome non mi fido sto lontano”, ha precisato l’ex tronista durante un confronto nella Casa del Grande Fratello Vip.Dal” con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Grande Fratello

Lucrezia, la coprotagonista leggi anche Gentleman's Hotel,Serra: "A 15 anni sognavo ... resa viva dai disegni pittorici di Sergio Gerasi e illuminata dai colori che oscillanofluo al ...Azzolini, Tuttosport) Uno è nato nel tennis, gliel'hanno costruito intomo, se mai abbia ... 19 anni dopo), di famiglia migrataTogo, è awenuta per vie dirette. Il padre calciatore l'ha ... Daniele Dal Moro e le frecciatine a Oriana Marzoli - Mediaset Infinity Clima teso nella casa del GF Vip: Daniele sbotta per le provocazioni di Oriana, Giaele preoccupata dopo i casi Covid in casa ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...