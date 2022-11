Dallas | 6 morti nello scontro tra due aerei della Seconda guerra mondiale | cosa è successo all’air show – I video

(Di domenica 13 novembre 2022) Sarebbero sei le vittime delloavvenuto ieri, 13 novembre, tra due velivoli in azione durante un air. Città di, in Texas: il cielo è gremito di, tirati fuori dagli hangar per una rievocazione storica. A un certo punto, il pilota di un caccia P-63 Kingcobra perde il controllo e trancia la coda di un Boeing B-17 Flying Fortress. Davanti al pubblico del Wings Over– questo il titolo dato all’esibizione – i dueprecipitano al suolo, provocando un incendio e una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Le autorità non avrebbero ancora reso note le generalità delle vittime, né confermato il numero esatto delle persone a bordo degli ...

