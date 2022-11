Dal G20 al G2 | il passo è breve L’analisi dell’amb Castellaneta

Leggi su formiche

(Di domenica 13 novembre 2022) Dal G20 al G2, ilpotrebbe essere molto. Alla vigilia del summit dei leader che sta per svolgersi a Bali, in Indonesia, il contesto internazionale è infatti tale per cui la riunione dei 20 grandi del pianeta potrebbe limitarsi a essere lo sfondo dell’unico appuntamento che in questo momento conta davvero: l’attesissimo faccia a faccia tra il presidente statunitense Joe Biden e il leader cinese Xi Jinping. Del resto, l’efficacia dell’esercizio G20, che negli anni si è imposto dopo la crisi economica del 2009 dalla quale discende la sua costituzione, come una sorta di Davos della politica internazionale per il suo carattere relativamente informale e per aver progressivamente allargato le sue competenze dalle questioni macroeconomiche e finanziarie a quelle di governance globale, si è ridotta con il passare del tempo e in particolare ...