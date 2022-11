Dai rubinetti solo acqua salata da 5 mesi Siccità e tubi colabrodo | la storia simbolo di Andora “E le bollette continuano ad arrivare”

(Di domenica 13 novembre 2022) Da cinquedaiesce, torbida. Siamo ad, in provincia di Savona. La prolungataha prosciugato i pozzi vicino al torrente della città e, andando a prelevare l’più in profondità, l’dolce si mischia a quelladel cuneo salino del mare. Il disagio per gli abitanti potrebbe essere superato usufruendo dell’proveniente dall’acquedotto del Roja, che già dovrebbe in parte servire il territorio, ma ifatiscenti non portano una pressione sufficiente. Così, abitanti e villeggianti,a pagare regolarmente la bolletta dell’ma dal rubinetto escenon potabile. Fino ad agosto ...

Fanpage.it

