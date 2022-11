Cuciniamo insieme | bocconcini di scottona alla marchigiana

(Di domenica 13 novembre 2022) Torniamocucina facile e di tradizione che regala piatti squisiti celebrando le stagioni. Questi sono i mesi dell’olio extravergine nuovo e delle olive che appena raccolte sono già finite sotto salamoia. Hanno, è vero una punta di amaro, ma se ben trattate in padella offrono profumi eccelsi e una carnosità al palato suadente che perfettamente si armonizza con una carne di pregio come ladi razzache è una delle cinque razze elette da carne del Vitello bianco dell’Appennino. In alcune versioni la carne di questa preparazione è sfumata con il vino, noi preferiamo quella più leggera del portare a cottura la carne in brodo vegetale. Ingredienti - 500 grammi didimeglio se di razza, 100 grammi di olive in salamoia meglio se ...

