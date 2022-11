Crozza-Meloni e la sua “insospettabile” lezione di storia | dal Ventennio comunista di Berlinguer alla marcia su Sassari di Occhetto

(Di domenica 13 novembre 2022) In apertura della nuova puntata di Fratelli di, in onda in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Mauriziointerpreta la presidente del Consiglio, Giorgia, che nel sottolineare l’importanza del 9 novembre, data simbolo della fine dei totalitarismi, fa del revisionismo storico e si dimentica di citare il nazifascismo: “La caduta del muro di Berlino segna la fine dei totalitarismi del ‘900 che sono il comunismo e… basta”. Live streaming ed episodi completi su discovery+ L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

In apertura della nuova puntata di Fratelli di, in onda in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Mauriziointerpreta il Presidente del Consiglio Giorgiache nel sottolineare l'importanza del 9 novembre, data simbolo della fine dei totalitarismi, fa del revisionismo storico e si dimentica di ...Gli ospiti di venerdì 11 novembre alle 22:45, come sempre dopo il live di Fratelli di, sono ... oltre che della polemica sui migranti che ha visto la premier Giorgiaduramente ...C'è anche la torinese Augusta Montaruli di Fratelli d'Italia tra i personaggi citati da Maurizio Crozza nell'ultima puntata di Fratelli di Crozza, andata in onda venerdì 11 novembre. Il comico genoves ...VENEZIA - No nell'alto Adriatico, perché il Polesine è già sprofondato di quattro metri e poi perché c'è l'economia turistica da tutelare. Ma no ...