Crisi Italia-Francia | Guido Crosetto | Facile fare l' accogliente con i porti dell' altro

(Di domenica 13 novembre 2022) Il neo Ministroa Difesa, in collegamento a Le Parole di Massimo Gramellini, è intervenuto sulladiplomatica tra: "Il tema è complesso e complessivo e non può essere affrontato da una nazione. Deve essere affrontato in termini definitivi dall’Europa, infatti la posizione francese in qualche modo è rimasta isolata. Anche perchél’con iè troppo". Video www.raiplay.it

...nata soprattutto dalle parole e da come sono state dette - non saremmo probabilmente allacon ... Nonostante la contrarietà di Forza. Leggi anche Decreto Aiuti quater, cosa prevede dalle ...E rafforza lala notizia che Nicola Fratoianni, dopo aver innervato tante polemiche sulla ... il comunista D'Amato piace a tutti, dai centri sociali aViva. Ma per la Moratti la decisione ...L’Ue tenta una mediazione per risolvere la crisi Italia-Francia, che rischia di far saltare la già fragile impalcatura sui migranti. La Commissione, per bocca del vice presidente Margaritis Schinas, h ...Goffredo Bettini strizza ancora una volta l’occhio a Giuseppe Conte. Uno degli esponenti più importanti del Partito Democratico, ...