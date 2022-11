Crimi e Taverna riciclati dal M5s con stipendio da 70mila euro | anche gli anti-Casta tengono famiglia

(Di domenica 13 novembre 2022) Questa foto dove Roccoe Paolasi abbracciano festè datata 12 febbraio 2020: la coppia pentastellata festeggia l’abolizione dei vitalizi. Mille giorni dopo, l’ex capo politico M5s e la ex vicepresidente del Senato sono fuori dal Parlamento, ma avranno comunque unodi tutto rispetto. Pagato dai contribuenti.avranno lodai fondi pubblici M5s Lo riporta Repubblica, che svela la clamorosa indiscrezione sugli ex. Il Movimento 5 Stelle avrebbe pronto per«un contratto di tutto rispetto, in termini economici, che vale altri cinque anni nel Palazzo:l’anno». Soldi che arrivano dai ...

FdI cresce ancora ma la sorpresa è a 5 Stelle: le cifre dell'ultimo sondaggio I tremila euro netti al mese non dispiaceranno aper i quali è già in lavorazione il contratto, che sarà ...Così,vestiranno i panni dei collaboratori di Camera e Senato, lavorando e guadagnando per altri cinque anni grazie alle istituzioni del potere legislativo. L'operazione segue i ... M5S, per gli ex anti-casta Crimi e Taverna un paracadute da 70 mila euro l'anno Dalla prima linea contro la casta a ripescati dopo essere stati tagliati fuori dal tetto dei due mandati. Paola Taverna e Vito Crimi saranno assunti ...70mila euro l'anno. "Non è un vitalizio, certo, ma un contratto di tutto rispetto, in termini economici, che vale un altro lustro nel Palazzo".