Covid oggi Sardegna | 343 contagi | bollettino 13 novembre

(Di domenica 13 novembre 2022) (Adnkronos) – Sono 343 i nuovida Coronavirus, 132022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri non c’è stato alcun morto. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.461 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 8 (+2). I pazienti ricoverati in area medica sono 97 (-6). Sono 7.755 i casi di isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Sky Tg24

...sei vinte e una persa con quell'unica sconfitta in una partita senza quattro giocatori cole ... Ancheabbiamo avuto difficoltà nella gestione del vantaggio, ma abbiamo anche il merito di non ...Sono in calo i casiin provincia di Ragusa, gli attuali positivi,, 13 novembre 2022 sono 657. Quelli in isolamento domiciliare sono 640. Rimangono stabili i decessi: in totale dall'inizio della pandemia sono ... Covid in Italia e nel mondo, le notizie di oggi 13 novembre. DIRETTA Si allargano le dimensioni del focolaio di Covid al GF Vip. Dopo le rassicurazioni delle scorse ore, Pamela Prati ha annunciato di essere positiva ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...