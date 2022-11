Covid in Campania | bollettino domenica 13 novembre | 1 482 nuovi contagi su 9 907 test

(Di domenica 13 novembre 2022) Per il secondo giorno non si registrano vittime del virus, stabili le terapie intensive mentre sono 10 iricoveri nelle aree ...

Per il secondo giorno non si registrano vittime del virus, stabili le terapie intensive mentre sono 10 i nuovi ricoveri nelle aree ...Restano stabili, in, i contagi. Secondo i dati del Bollettino della Regionesono 1482 i neo positivi alsu 9907 test esaminati. Ieri il tasso di incidenza era pari al 15.09%, oggi si assesta al 14.95%. Nessun decesso. Negli ospedali restano invariati a 12 i ...Per il secondo giorno non si registrano vittime del virus, stabili le terapie intensive mentre sono 10 i nuovi ricoveri nelle aree mediche ...Diminuiscono i nuovi positivi ma cresce anche la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 1.482 positivi su 9.907 tamponi esaminati, 210 in ...