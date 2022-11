Cosenza vs Palermo 3-2 | vittoria importante per Viali

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 13 novembre 2022) Termina il match delle ore 14 allo stadio San Vito – Gigi Marulla di, travs3-2. Gol e spettacolo che vedono i padroni di casa sconfiggere i rosanero di Corini.vs3-2: pesa l’errore dal dischetto Allo stadio San Vito – Gigi Marulla di, i padroni di casa vincono in un match divertente e rocambolesco. Marson para un rigore al 90? che pesa come un macigno.del, punto dal quale mettere le basi per una ripartenza. E’ Brunori al 41? ad aprire le danze in un match sempre aperto fino alla seconda frazione di gioco. Rammarico di mister Corini, per il pareggio al 47? a fine primo tempo ed ovviamente, per l’occasione sciupata sul finale. Soddisfazione per misterper ...