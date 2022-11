Cortez Masto rieletta in Nevada | Biden mantiene il controllo del Senato americano

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 13 novembre 2022) Doveva essere una pesante sconfitta per i democratici americani. Invece le elezioni Midterm finiscono per rafforzare. Catherine, democratica, è statain. La sua vittoria consente ai democratici di controllare il. “Abbiamo la maggioranza ine ora ci concentriamo sulla Georgia” esulta il presidente Joe. “Non sono sorpreso dall’affluenza alle urne, ne sono molto contento perché ritengo che rifletta la qualità dei nostri candidati”. “Gli elettori hanno respinto i repubblicani Maga” dichiara ilre liberal Chuck Schumer, che manterrà la leadership dei democratici in. Il risultato del, dove il partito del presidente ha vinto anche la ...