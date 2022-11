Corleone | ha un malore durante escursione a Pizzo Nicolosi | soccorso un uomo di 73 anni

(Di domenica 13 novembre 2022) Stava facendo un’quando improvvisamente è stato colto da un. Undi 73è statodalAlpino Siciliano a, nelse. L’faceva parte di un gruppo che doveva raggiungere la cima della montagna superando un dislivello di circa 500 metri quando, improvvisamente, si è sentito mancare le forze ed è stato colto da capogiri tanto da non potere più proseguire. Vista la distanza dalle auto e la zona particolarmente impervia, il conduttore dell’ha deciso di allertare direttamente ilAlpino attraverso il numero di emergenza attivo h24, inviando la posizione esatta in cui si trovavano. In pochi minuti dalla ...

