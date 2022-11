Copa del Rey 2022 2023 | l’Atletico Madrid passa il turno Dilaga il Villarreal

Leggi su sportface

(Di domenica 13 novembre 2022)batte 2-0 l’Almazan nel primodidel Rey. Apre Correa al 32?, raddoppia Joao Felix al 63?.ilper 9-0 contro il Santa Amalia grazie alle reti di Collado, Baena, Morales, Chukwueze (doppietta), Coquelin, Moreno (doppietta), Capoue, Trigueros. Si qualifica l’Espanyol contro il Rincon. La squadra catalana rimane in 10 al 44? per il rosso diretto a Gomez, ma al 50? c’è l’espulsione del giocatore avversario Conejo. In parità numerica l’Espanyolcon i gol di Puado, Exposito e Joselu. Tutto facile per il Maiorca che si impone per 6-0 sull’Autol: in gol Prats (doppietta), Grenier, Rodriguez (doppietta) e Kadewere. Poker (4-1) dell’Osasuna sul Fuentes con i gol di Brasanac, Vidal e Garcia (doppietta). SportFace.