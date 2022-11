Cop27 | la dichiarazione di Marco Elio Rottigni | Chief International Subsidiary Banks Division di Intesa Sanpaolo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 novembre 2022)- Panel - The new climate and energy agenda: competitive dynamics for the Agribusiness and the territorial development. Dinamiche competitive per l'agroalimentare e lo sviluppo territoriale Intervento diLa domanda globale di cibo aumenterà del 70% entro il 2050. Per soddisfarla saranno necessari almeno 80 miliardi di dollari di investimenti annuali. Secondo i rapporti statistici della FAO del 2020, con una popolazione mondiale di oltre 9,7 miliardi di persone prevista entro il 2050, 1 persona su 4 a livello globale (quindi quasi 2 miliardi di persone) è a rischio di carenza alimentare, 770 milioni di persone sono ...