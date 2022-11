Controlli movida a Napoli | arrestato incensurato con cocaina

Leggi su anteprima24

(Di domenica 13 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un giovane di 24 anni di Mugnano di, è statodai carabinieri al Vomero durante inotturni nelle zone della. I militari della stazione Vomero Arenella insieme a quelli del reggimento Campania hanno fermato l’uomo – che era a bordo della propria auto – a Piazza Medaglie d’oro. Durante il controllo il 24enne è sembrato nervoso ed è scattata la perquisizione. Rinvenute e sequestrate 69 dosi dipronte per essere vendute e la somma in contanti di 260 euro ritenuti provento del reato. La perquisizione domiciliare dell’ha permesso di rinvenire e sequestrare diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente e altri 700 euro in piccolo taglio. ...