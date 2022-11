Consumi e spese luce e gas | la classifica 2022 delle province italiane

... è innanzitutto importante fare una differenza di pagamento deiinvolontari per riscaldamento in condominio tradi manutenzione edi esercizio dell'impianto: ledi ...Mentre il caro energia continua a pesare come un macigno sulledegli italiani, ci sono tutta una serie di accorgimenti che se messi in pratica possono dare ...rappresentano il 58% dei...MILANO - Consumi e spese luce e gas: ecco la classifica 2022 delle province italiane. Se facciamo riferimento alla corrente elettrica, la Sardegna è una delle ...Per esempio «le difficoltà economiche, perché essere single non conviene: uno dei vantaggi della coppia è la condivisione delle spese». Basti pensare che ... nemmeno in un caffè dal vivo, al sesso ...