Conferenza stampa Mourinho | «Dybala ci è mancato Abraham? Conta l’atteggiamento»

(Di domenica 13 novembre 2022): le parole del tecnico giallorosso dopo la sfida tra la Roma e il Torino. Le dichiarazioni (inviato all’Olimpico) – José, tecnico giallorosso, ha parlato indopo Roma-Torino.DIPENDENTI – «In questo momento in cui è recuperato non sono preoccupato. Ho la speranza che possa tornare bene per il secondo periodo del campionato. Preoccuparmi non mi aiuterà. Questi ultimi 20 minuti sono non di sorpresa ma di speranza. Tahirovic sarà un grande giocatore per una squadra come la Roma. Non smetterò mai di sviluppare questo giovane giocatore. E’ una speranza, un giocatore che con il tempo può sostituire qualcuno che ora ha un certo status. Paulo? Avete visto tutti, 20 minuti con lui abbiamo avuto più emozioni, più ...