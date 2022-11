Clamoroso | in Francia inchiesta sulle Ong | cosa hanno scoperto

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 novembre 2022) Fortunatamente, in, non tutti si chiamano Jean-Luc Mélenchon, il leader della sinistra radicale che ieri, in maniera indegna, ha definito l'Italia «un Paese di barbari diretto dai fascisti» per aver rifiutato l'attracco alla Ocean Viking, la nave di proprietà della Ong francese Sos Méditerranée. C'è anche chi, come Jordan Bardella, neoeletto presidente del Rassemblement national, prova ad andare oltre lo scontro diplomatico tra Roma e Parigi, aizzato volutamente dal presidente francese Emmanuel Macron per questioni di politica interna, e a concentrarsi sull'origine del problema: la complicità tra le Ong di estrema sinistra e la mafia dei passeurs, ossia dei trafficanti di migranti, evidenziata da molteplici inchieste negli ultimi anni. «L'Ocean Viking dovrebbe essere sequestrata! Ho chiesto una commissione d'europea sulla complicità ...