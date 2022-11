Cioccolatini salutari | buonissimi | senza zucchero e senza lattosio

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 13 novembre 2022) Preparare nella nostra cucina un dessert buonissimo e soprattutto sano sarà un gioco da ragazzi! Continuando a leggere potrai scoprire come portare a termine la ricetta dei bonbon vegani. Questi piccoli dolcetti non contengono glutine,e sono vegetali al 100%. Realizzarli non costerà alcuna fatica e impiegheremo solo pochissimi minuti per servirli a tavola. Vedrai che tutta la famiglia si innamorerà di questi dolcetti golosi ed economici. Uno tirerà l’altro! Lascio scritto qui di seguito tutto ciò che occorre. Gli ingredienti da utilizzare per realizzare i nostri dolcetti sono: ½ tazza di arachidi oppure di qualsiasi altra frutta secca desideriamo 1 tazza di uvetta Per la copertura utilizziamo: 1 tazza di gocce di cioccolato ...