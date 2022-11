Cinema | 100 anni fa nasceva Francesco Rosi | regista dei film verità

Agenzia ANSA

... il Britannia disponeva di una sala da pranzo di Stato, abbastanza grande da ospitarepersone, che all'occasione poteva essere trasformata in unprivato. La privacy che la nave garantiva è ...Il più tenace indagatore della realtà nell'Italia del '900, l'uomo che sapeva usare la macchina da presa e l'occhio delper pedinare la verità, nascevaanni fa, il 15 novembre 1922. "Io ... 100 anni fa nasceva Francesco Rosi, il maestro del cinema verità - Ultima Ora Fondatore di un genere (il film d'inchiesta) nel 1960. E' l'anno di "Salvatore Giuliano", Orso d'oro a Berlino, l'opera con cui fa esplodere tutte le contraddizioni e i depistaggi seguiti alla morte d ...Francesco Rosi riassume in sé alcuni dei tratti salienti della cultura del Novecento: la sua lezione travalica il confine del cinema, per farsi modello di rigore morale, impegno civile, forza espressi ...