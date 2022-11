Ciclismo | Giacomo Nizzolo cade in allenamento | frattura della clavicola destra | intervento scongiurato

Leggi su oasport

(Di domenica 13 novembre 2022)ha rimediato lain seguito a una caduta avvenuta ieri in Svizzera, durante una sessione di. Le radiografie hanno evidenziato unanon scomposta e così il portacoloriIsrael-Premier Tech non dovrà sottoporsi a unchirurgico. Il problema fisico potrà essere curato in modo conservativo ma si preannuncia un inverno non semplice per il Campione d’Europa 2020. Il ciclista brianzolo dovrà osservare un periodo di riposo prima di tornare in sella e riprendere gli allenamenti in vistaprossima stagione. La squadra israeliana è comunque fiduciosa riguardo al pronto recupero da parte del 33enne, che durante l’ultima annata ...