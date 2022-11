Chiedilo a Zona Wrestling #637

(Di domenica 13 novembre 2022) Buona domenica a tutti amici die benvenuti ad una nuova edizione della rubrica di domande e risposte più attesa delweb italiano: il. Siamo arrivati all’edizione 637 e come sempre, da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. i i Da Davide: Ciao, ti scrivo dopo aver visto Crown Jewel, per me pessimo. GiovY2JPitz: Ciao. 1) Lashley vs Brock Lesnar imbarazzante. Inizia subito con quel finto infortunio alla gamba di Lesnar, è palese che Lesnar salta la scalinata a bordo ring. Vederlo fingere di zoppicare l’ho trovato patetico ma è stato peggio vedere il seguito. Un paio di Spear di Lashley e un paio di German Suplex di Lesnar e poi condito con quel finale imbarazzante dove Lashley ( ricordo che lo abbiamo ...

