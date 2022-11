Chiara Ferragni | Tapiro da Striscia per i visitatori fuori dal museo | «Non è colpa nostra» Cos’ha detto

(Di domenica 13 novembre 2022) Ilforo Valerio Staffelli va all’inseguimento dell’influencer e imprenditrice, a cui consegna ild’oro per la polemica scoppiata dopo la visita privata della famiglia dei Ferragnez e di alcuni loro amici al Museum of dreamers di Milano. Visita che si sarebbe prolungata più del previsto, costringendo le persone che già avevano pagato il biglietto a restaree a rinunciare alla mostra., cosa ha«Dovevi farmelo glitterato», diceaccettando il. «Ma quello che è successo non è! Ilè stato chiuso per un evento privato, cosa che può fare chiunque prenotando ...

Prima frontalmente, poi di profilo: Fedez ecercano di essere coordinati e riproducono un balletto insieme davanti al cellulare. Ma anche se l'esito non è proprio quello sperato, i ......a Recco La tua pubblicità qui Invia segnalazioni Radio Sound Piacenza 24 WhatsApp 333 7575246 - Invia Messenger Radio Sound - Piacenza24 Le più chiacchierate a Piacenza La sorella di, ...Il conduttore di Are You The One ha affidato a Instagram la propria verità sulla fine della relazione con la ex fidanzata (e sul suo presunto nuovo amore) ...Chiara Ferragni torna a Palermo. L’influencer sarà nel capoluogo siciliano il prossimo 29 novembre per promuovere la sua collezione di make up, lanciata da poco. Pare che in sessanta fortunati avranno ...