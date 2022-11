Chiara Ferragni confessa | Come mi vesto nelle giornate impegnative

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 13 novembre 2022) L'influencer e imprenditrice più famosa sui social rivela ai suoi follower l'outfit perfettosuefrenetiche.è una delle donne più seguite sui social network e non solo da chi ama le ultime tendenze. Ormai la vita familiare dell'influencer e imprenditrice digitale è una specie di sit com che si consuma sui social network sotto gli occhi dei suoi fan. L'unione familiare e la voglia di divertire i follower si percepisce dalle storie pubblicate sul suo profilo e su quello del marito Fedez. La coppia è tra le più amate dal pubblico insieme ai loro due bambini Leone e Vittoria. La Ferri però è una delle donne più in vista nel mondo dell'imprenditoria italiana e internazionale grazie ai tantissimi progetti che avvia ogni anno. Inizialmente i social e il suo blog sono stati il trampolino di ...