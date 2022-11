Che fine ha fatto Emanuele Belardi? La Juventus nel cuore empre

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 13 novembre 2022)non verrà ricordato come il più grande portiere della, ma a Torino ci ha davvero lasciato per sil. Non tutti i giocatori che vestono la maglia dellahanno l’occasione di potere diventare delle leggende assolute, ma c’è chi è stato comunque in grado di poter lasciare un buon ricordo pur non essendo un campionissimo, conche continua a essere considerato ampiamente un vero e propriobianconero. LaPresseIl ruolo del portiere sicuramente uno dei più delicati in assoluto nel mondo del calcio, ma quando si passa lala situazione si fa ancora più complicata. L’obiettivo dei bianconeri infatti è sstato quello di poter avere ...