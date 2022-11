Castellammare | muore il cognato del boss locale | il mercato rionale chiude per lutto

(Di domenica 13 novembre 2022) Ildel quartiere Savorito, adi Stabia , popoloso Comune vesuviano sciolto per mafia, giovedì non si è svolto in concomitanza di undel clan Imparato, per la morte ...

... ma 'in entrambi i casi - scrive il giornale diMetropolis - è un episodio grave, perchè certificherebbe ancora il controllo del clan sull'intero quartiere, nonostante inchieste, ..."In entrambi i casi - scrive il giornale di- è un episodio grave, perché certificherebbe ancora il controllo del clan sull'intero quartiere, nonostante le inchieste, gli arresti e le ...Il mercato rionale del quartiere Savorito, a Castellammare di Stabia, popoloso Comune vesuviano sciolto per mafia, giovedì non si è svolto in concomitanza di un lutto del clan ...Il mercato rionale del quartiere Savorito, a Castellammare di Stabia, popoloso Comune vesuviano sciolto per mafia, giovedì non si è svolto in concomitanza di un lutto del clan Imparato, per la morte d ...