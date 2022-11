Caso D'Onofrio | Figc convoca d'urgenza un consiglio federale

L'arresto D'è uno dei 42 che sono stati arrestati tre giorni fa dalla Guardia di Finanza, a seguito di un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia milanese. Secondo quanto ...di Italo Cucci IlD'è il più grave scandalo arbitrale di sempre. Preceduto " come risonanza, non come sostanza " dalla decisione assunta dalla Federcalcio fra il 1955 e il 1959 di far arbitrare le partite ...L’arresto dell’ormai ex procuratore capo dell’Associazione Italiana Arbitri Rosario D’Onofrio, premiato a luglio dall’Aia e oggi accusato di associazione a delinquere nell’indagine… Leggi ...La riunione, che si terrà alle 10 a Roma, nella sede di via Allegri, servirà per riflettere sulla vicenda che ha coinvolto il procuratore capo dell'Associazione Italiana Arbitri, Rosario D'Onofrio, ...