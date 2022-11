Carlotta Rossignoli chiude Instagram dopo gli insulti | ' Non sono privilegiata Ecco com' è andata davvero'

Il caso diha tenuto banco per diversi giorni. La 23enne modella veronese, che si è laureata in medicina al San Raffaele col massimo dei voti e in anticipo, è stata prima applaudita da tutta ...Nell'occhio del ciclone per via della sua laurea e della sua vita, ritenuta irreale, laureata in Medicina a 23 anni, è stata nell'occhio del ciclone mediatico nelle ultime settimane. Dalle discussioni sul merito non riconosciuto in Italia, alle grida al 'complotto'...Il caso di Carlotta Rossignoli ha tenuto banco per diversi giorni. La 23enne modella veronese, che si è laureata in medicina al San Raffaele col massimo dei voti e in anticipo, è ...(Adnkronos) - Carlotta Rossignoli, laureata in Medicina a 23 anni, è stata nell’occhio del ciclone mediatico nelle ultime settimane. Dalle discussioni sul merito non riconosciuto in Italia, alle grida ...