Carlotta Rossignoli chiude Instagram dopo gli insulti | «Non sono privilegiata Ecco com’è andata davvero»

(Di domenica 13 novembre 2022) Il caso diha tenuto banco per diversi giorni. La 23enne modella veronese, che si è laureata in medicina al San Raffaele col massimo dei voti e in anticipo, è stata prima applaudita da tutta Italia e poi,le accuse di «favoritismi» mosse da alcuni ex compagni di corso, è diventata oggetto di polemica. «Non c’è stata alcuna scorciatoia, né agevolazione. Tutto è stato fatto secondo la legge», ha spiegato in un’intervista a Repubblica la ragazza. Ma a causa dei tantiha deciso dire il profilo. Cosa ha dettoQuale è allora il segreto di? «Gli unici segretil’organizzazione e la determinazione. Amo viaggiare perché è un arricchimento ...

commenta Nuovo 'capitolo' sul caso. Dopo giorni di polemiche sulla sua laurea in tempi record in Medicina , le critiche e le richieste di chiarimenti arrivate dai compagni di università e l' odio social che l'ha ...- - >chiude il suo profilo Instagram. Troppi insulti: dopo essere finita alla ribalta delle cronache per la sua laurea - record, ed essere stata presa ad esempio e modello, e dopo aver ...Ancora polemiche sulla laurea di Carlotta Rossignoli , la ragazza di 23 anni che ha terminato gli studi laureandosi in Medicina all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. L a Rossignoli ha… Le ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...