Carlo III per la prima volta da re al Giorno del ricordo

(Di domenica 13 novembre 2022) ROMA –III ha guidato la sua‘Remembrance Sunday’ come re, deponendo una corona di fiori in omaggio ai caduti in guerra del Regno Unito e del Commonwealth. Il monarca 73enne – ricordano i media britannici – aveva in precedenza sostituito sua madre, la regina Elisabetta II, morta a settembre all’età di 96 anni. Dal 2017 la sovrana osservava la funzione annuale da un balcone del ministero degli Esteri che si affaccia sul Cenotafio dei caduti nel centro di Londra. L’anno scorso un problema alla schiena aveva costretto Elisabetta II a saltare la cerimonia, poche settimane dopo un ricovero non programmato in ospedale., che ha prestato servizio nella Royal Navy negli anni ’70, aveva deposto una corona di fiori a suo nome. Oggi re e comandante in capo delle forze britanniche, ha portato la suacorona ...

La passione di red'Inghilterra per l'ambiente è nota da tempo. È stata al centro della scena quando ha ospitato un ricevimento per discutere della lotta ai cambiamenti climatici, mentre i leader globali si ...In occasione dei 104 anni dalla fine della Prima guerra mondiale, il nuovo sovrano è andato a deporre una corona di fiori al Milite Ignoto, di cui si celebra il funerale per ricordare le vittime del ...Carlo III non è proprio un re pacifico e conciliante. Sta infatti facendo alcune manovre di palazzo per escludere anche ...ROMA - Carlo III ha guidato la sua prima 'Remembrance Sunday' come re, deponendo una corona di fiori in omaggio ai caduti in guerra del Regno Unito e del ...