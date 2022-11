Carlo III green | l’ambientalismo illuminato del Re nonostante l’assenza a Cop27

(Di domenica 13 novembre 2022) La passione di reIII d’Inghilterra per l’ambiente è nota da tempo. È stata al centro della scena quando ha ospitato un ricevimento per discutere della lotta ai cambiamenti climatici, mentre i leader globali si prepavano per il vertice delle Nazioni Unite sul clima. Il suo interesse per le questioni ambientali è stato a lungo in cima ai suoi interessi personali, ma prima di diventare re aveva promesso che non sarebbe stato un monarca militante. Il ricevimento del re ha riunito politici e attivisti da tutto il mondo a Buckingham Palace, tra cui il primo ministro Rishi Sunak, l’inviato statunitense per il clima John Kerry e il presidente della COP Alok Sharma.questo attivismo era già stato concordato che non avrebbe partecipato alla. La lunga storia di ambientalismo di...

La passione di red'Inghilterra per l'ambiente è nota da tempo. È stata al centro della scena quando ha ospitato un ricevimento per discutere della lotta ai cambiamenti climatici, mentre i leader globali si ...In occasione dei 104 anni dalla fine della Prima guerra mondiale, il nuovo sovrano è andato a deporre una corona di fiori al Milite Ignoto, di cui si celebra il funerale per ricordare le vittime del ...Re Carlo III non può ignorare i problemi economici che stanno affrontando i cittadini britannici, dell’aumento del costo della vita a cui non tutti possono far fronte. Non può nemmeno risolvere da ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...