Caos “Ballando” | Enrico Montesano posta la foto della tessera del PSI poi la cancella e commenta | “Le strumentalizzazioni lasciamole ad altri”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 novembre 2022)con Le Stelle.si è presentato alle prove dello show con una maglietta neraDecima Mas, il reparto dei mezzi d’assaltoMarina italiana. “Dalle immagini di ieri (trasmesse in diretta su Rai1, ndr) vedofare le prove di ‘’ con la magliettaDecima Mas che, se a qualcuno sfugge, è una formazione militare che ha combattuto accanto ai nazisti contro i partigiani, nonché simbolo del neofascismo“, ha denunciato per prima sui social Selvaggia Lucarelli. E mentre sui social monta la protesta e in attesa che la Rai prenda una posizione, ecco chevia social: “Buona domenica amici. Le stumentalizzazioni ...