Calendari e agende 2023 | si potranno riutilizzare quelli 2017 | ma è vero? FOTO

(Di domenica 13 novembre 2022) Se vi servono deidel, ma non volete spendere troppi soldi, sappiate che potete utilizzaredel. La notizia sta facendo il giro dei social grazie ad unascattata in un mercatino, ed è vera. Ilavrà i giorni allineati adel. #marketing #agenda ilavrà gli stessi giorni della settimana del. pic.twitter.com/qbwRSbLU0Y — maurizio (@ouradvisor) November 12, 2022 Chiariamo che non si tratta di una strana coincidenza, ma della cosiddetta regola dei 28 anni, questa è la durata del ciclo solare che permette alo Giuliano di avere la perfetta corrispondenza di giorni dell’anno e giorni della settimana. Ci sono però ...

Nel 2023 si potranno riutilizzare calendari e agende del 2017: stessi giorni della settimana per l'eccezione … La regola del 28 e le eccezioni: ecco perché nel 2023 potremo usare le stesse agende e gli stessi calendari del 2017 ...Cosa c'è di vero nelle foto virali sui social che accostano il calendario del 2017 a quello del 2023 Lo spieghiamo in breve.