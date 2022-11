Calciomercato Napoli | Ancelotti vuole portare Osimhen al Real Madrid

(Di domenica 13 novembre 2022): secondo fonti estere, la prossima estate il club azzurro dovrà preparasi ad avere molte offerte per il centravanti nigeriano, tra cui quella delLo United punta forte su Victor. Non a gennaio, ma a giugno. Secondo il Manchester Evening News, il club dell’Old Trafford cerca una prima

...di cartello dopo gli anticipi del sabato che hanno ulteriormente certificato il dominio del...testate nazionali ed internazionali Questo articolo non è frutto della redazione diIn estate c'erano stati dialoghi anche fitti con il, mentre la voce della Roma è sempre parsa vagheggiata per la presenza di Mourinho, senza però acquisire ma concretezza. Adesso hanno ...Il duello tra i due colossi del centrocampo può indirizzare la sfida dello Stadium: il francese è più veloce, il serbo è più letale in zona gol ...Il Napoli in casa contro l’Udinese chiude il 2022 centrando l’undicesima vittoria consecutiva, un record per gli azzurri Il Napoli chiude il 2022 in casa contro l’Udinese e lo fa centrando l’undicesim ...