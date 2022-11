Calcio | Tiago Pinto | ' Karsdorp? Interesse della Roma sopra tutto | troveremo soluzione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 novembre 2022), 13 nov. - (Adnkronos) - "Per quanto riguarda il tema di, anche se io non parlo molto, non nascondo i problemi. Tutti voi avete visto quello che è successo. Noi, insieme al giocatore e all'allenatore, abbiamo deciso che sarebbe stato meglio per tutti, per lui e per la squadra, non esserci nella partita". Così il general managerin merito all'esclusione di Rikper il match con il Torino, dopo lo sfogo del tecnico giallorosso José Mourinho contro l'olandese, pur senza nominarlo, al termine del match con il Sassuolo di mercoledì scorso. "Poi, dopo la fine di questa partita e come abbiamo fatto sempre con i problemi che sono successi, dobbiamo mettere l'...