Calcio | Serie A Italiano ' Altro ko nel finale | dobbiamo crescere'

Stefano Pioli non parla dopo Milan - Fiorentina: motivi personali, per ora non meglio precisati. È allora Paolo Maldini a presentarsi ai microfoni di Dazn a fine gara. "Abbiamo ottenuto una vittoria ...Il veleno è nella coda ovvero in pieno recupero, quando il Milan passa in vantaggio grazie all'autorete di Milenkovic e la Fiorentina protesta in maniera vibrante per due episodi dubbi nell'azione del ... Serie A, in campo Roma-Torino I rossoneri battono i viola grazie al gol di Leao e all'autorete nel finale del centrale serbo. Non basta il momentaneo 1-1 di Barak. Pioli ora è a -8 dal Napoli. La squadra di Italiano protesta per u ...