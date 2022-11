Calcio | Maldini | ' vittoria ottenuta con sacrificio | crediamo nella rimonta'

(Di domenica 13 novembre 2022) Milano, 13 nov. - (Adnkronos) - "Abbiamo ottenuto questain qualche maniera, con, senza un gioco armonioso però avevamo voglia di vincerla, perché per noi il pari sarebbe stata una mezza sconfitta. La classifica parla chiaro, la differenza è che il Napoli ha fatto delle cose incredibili ed è soprattutto merito loro. Siamo in linea con quanto fatto lo scorso anno". Così il direttore tecnico del Milan Paolodopo laper 2-1 sulla Fiorentina, raggiunta al 92' grazie a un autogol. ", lo scorso anno quando abbiamo vinto il derby eravamo a sette punti dall'Inter. Non è facile tenere questo ritmo fino alla fine e noi dobbiamo crescere sotto tutti i punti di vista", aggiungea Dazn.

Paolo Maldini ha parlato al posto di Stefano Pioli dopo il 2-1 alla Fiorentina: "Vittoria fondamentale per chiudere bene il 2022, il pareggio sarebbe stata una mezza sconfitta.