Bundesliga | Mainz-Eintracht Francoforte 1-1 | poker del Friburgo

Utd 0 - 1 CALCIO -15:3005 - Eintracht F. 1 - 1 17:30 Friburgo - Union Berlino 3 - 0 CALCIO - LIGUE 1 13:00 PSG - Auxerre 5 - 0 15:00 Nantes - Ajaccio 2 - 2 15:00 Lille - Angers 1 - ...Utd CALCIO -15:3005 - Eintracht F. 17:30 Friburgo - Union Berlino CALCIO - LIGUE 1 13:00 PSG - Auxerre 5 - 0 15:00 Nantes - Ajaccio 0 - 0 15:00 Lille - Angers 0 - 0 15:00 ...in casa del Mainz. Padroni di casa in vantaggio con Burkardt, pari ospite con il solito Kolo Muani. Eintracht che sale comunque al quarto posto, grazie al ko dell'Union Berlino, travolto dal Friburgo.Eurorivali. L'Eintracht Francoforte, avversaria del Napoli agli ottavi di Champions, ha pareggiato in casa del Mainz per 1-1 nel match delle 15:30 ...