Bottino pieno per la OmiFer Palmi che batte Napoli in soli tre set

(Di domenica 13 novembre 2022) Vincere e fare: l’ha preso gusto a solcare il campo come un rullo compressore e, dopo l’entusiasmante vittoria in terra laziale contro la SMI Roma, detta legge tra le mura amica del PalaCalafiore imponendosi con un altro 3-0 ai danni della QuantWare, che, pur fanalino di coda nella classifica della regular season di serie A3 volley girone blu, non regala niente a nessuno, vedi le belle prestazioni di Roma e Ortona. Le casacche azzurro-oro non potevano dare benvenuto migliore al neo mister Andrea Radici, che, arrivato anella tarda serata di giovedì, ha avuto giusto il tempo di conoscere i ragazzi e condurre un solo allenamento prima del match contro la compagine partenopea. Ma il gruppo “Franco Tigano” ha ritrovato soprattutto entusiasmo e ...