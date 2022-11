Bonus benzina da 200 euro | ecco cos' è e come richiedere il buono carburante 2022 GUIDA

(Di domenica 13 novembre 2022) Tagli sue diesel per circa 25 centesimi al litro per 30 giorni , bollette calmierate per 5,2 milioni di famiglie con Isee sotto i 12mila(prima erano 4 milioni) e possibilità per le imprese...

... autotrasporti:solo per le imprese italiane; pensioni: aumento medio del 7,3% per tutti, per far fronte all'inflazione; rinnovato lo scontofino alla fine dell'anno'....e le 12 miglia Proroga del taglio delle accise Confermata la riduzione per, gasolio, GPL e gas naturale compreso il taglio dell'IVA al 5 per cento fino al 31 dicembre Potenziamento del...Per il 2022, l’importo del valore di buoni benzina ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ...Il governo ha portato da 600 a 3mila euro i fringe benefit esentasse contro il caro energia. "È un'ulteriore tredicesima detassata per aiutare i lavoratori a pagare le bollette, un contributo che il d ...