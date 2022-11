Bocciatura ritenuta illegittima dal Tar “ha rallentato l’ingresso nel mondo del lavoro | spetta un risarcimento danni”

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 13 novembre 2022) Con ricorso la ricorrente ha agito per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Liceo aldeiderivanti dall’inflittale al termine della classe III^ frequentata e, precisamente, all’esito degli esami di riparazione sostenuti. La ricorrente ha lamentato tra le varie questioni, una molto particolare ed interessante, ovvero il ritardo nel suo percorso scolastico ed accademico, nonché, conseguentemente, l’accesso al mercato del; l’esponente ha chiesto, quindi, il ristoro del danno patrimoniale da mancata promozione o da perdita di chances, da quantificarsi mediante C.T.U. o, in alternativa, da liquidarsi equitativamente, nonché del pregiudizio non patrimoniale. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria del 05/10/2022 N. 00834/2022 ...