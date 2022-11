BJK Cup | la Svizzera sul tetto del mondo

E' questo il responso definitivo dell'edizione 2022 dei quella che fino al 1994 era la Federatione dal 1995 al 2019 la Fed, ovvero le versione femminile della Coppa Davis. A decidere la ...La campionessa olimpica in carica conduce 2 - 1 gli head to head , anche grazie alla vittoria nell'ultimo scontro diretto: finì 6 - 3 6 - 2 , anche in questo caso nelladello scorso anno. J. ...La Svizzera di capitan Heinz Gunthardt si aggiudica la Billie Jean King Cup superando, nella finale di Glasgow, l'Australia per 2-0 . E' questo ...Alla presenza di Billie Jean stessa, l’Italia ha avuto un sorteggio abbastanza benevolo: affronterà la Slovacchia ...