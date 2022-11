Bisignani svela le mosse del Papa per evitare la carestia globale | i retroscena sul negoziato

Leggi su iltempo

(Di domenica 13 novembre 2022) Caro direttore, oltre alla minaccia dell'armageddon nucleare, siamo di fronte ad un'altra bomba apocalittica. Scade infatti fra 6 giorni la tregua per il cosiddetto corridoio del grano, quello da Odessa a Istanbul, siglato mesi fa da Ucraina e Russia con la mediazione delle Nazioni Unite e con il turco Erdogan a fare da protagonista. e il termine non verrà esteso, le navi non potranno più salpare per portare grano e la catastrofe alimentare sconvolgerà almeno 15 grandi paesi africani quali, tra gli altri, Gibuti, Sudan, Senegal e Congo, assieme ad alcune nazioni del sud est asiatico vista anche la sospensione delle esportazioni cerealicole dell'India e a ciò si aggiunga, inoltre, il blocco dei fertilizzanti. Ma anche per l'Europa e l'Italia in particolare sarà una tragedia legata all'immigrazione che sconvolgerà ancora di più le nostre coste. Qualora Putin, ormai in forte difficoltà, ...